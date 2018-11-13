حفتر للسراج: لا حاجة لتغيير الحصان حتى نعبر النهر

قال القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، إنه لا حاجة لتغيير حكومة فايز السراج حتى عقد الانتخابات العامة في ليبيا.

باليرمو- سبوتنيك. وذكر مصدر دبلوماسي مطلع أن حفتر أكد، خلال لقاء جمعه برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج على هامش مؤتمر من أجل ليبيا في باليرمو، إنه لا حاجة لتغيير حكومة السراج حتى إجراء الانتخابات العامة الليبية.

وبحسب المصدر، فإن حفتر قال للسراج: “لا حاجة لتغيير الحصان حتى نعبر النهر، هذا يعني أنه لا حاجة لتغيير السراج حتى إجراء الانتخابات الليبية”.

وكانت الأطراف الليبية أعلنت، في مايو/ أيار الماضي في باريس، التزامها بالعمل معا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 10 ديسمبر/ من كانون الأول وقبول نتائجها، لكن بسبب عدم الاتفاق على شكل الانتخابات وقانونها واستمرار العنف وعدم اكتمال التحضيرات اللوجستية، فإن الانتخابات ستتأجل إلى ربيع-صيف العام المقبل، بحسب تقديرات المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.

وتستضيف مدينة باليرمو الإيطالية، على مدى يومين، مؤتمرا من أجل ليبيا، الذي تنظمه الحكومة الإيطالية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في مسعى لدفع جهود تحقيق الاستقرار هناك، وسط حضور الأطراف الليبية وأنباء عن حضور القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر للاجتماع الأمني فقط.