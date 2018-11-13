السراج: باليرمو داعم للمؤتمر الجامع لإنجاز الاستحقاق الانتخابي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” ، على الضرورة الماسة لإنهاء المرحلة الانتقالية وإتمام إجراءات الاستحقاق الدستوري الذي ستبنى عليه الانتخابات المزمع عقدها في ربيع 2019 .

ونقل الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي “محمد السلاك” عن السراج تأكيده بأن مؤتمر باليرمو ، يهدف إلى تحشيد الدعم الكامل للمؤتمر الوطني الجامع ، تحت إشراف الأمم المتحدة، باعتباره فرصة للتوافق بين الليبيين، وعاملاً محفزاً لتهيئة الاوضاع لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده.

وأشار إلى أن مؤتمر باليرمو يهدف كذلك إلى ضمان بناء دولة ديمقراطية دستورية ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية تحت مظلة السلطة المدنية، بالتوازي مع دفع العملية السياسية .

وأكد السلاك، بأن المؤتمر يركز كذلك على أهمية استكمال الترتيبات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية، وتقديم الخدمات للمواطنين في أرجاء ليبيا كافة ، إضافة الى أهمية توحيد الجهود بين جميع الاطراف لإنقاذ الجنوب الليبي والمعالجة الشاملة للأزمة من جميع جوانبها .

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