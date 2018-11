الرئيس المصري: حل الأزمة الليبية لابد أن يشمل الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية

المتوسط:

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد خلال القمة المصغرة بشأن ليبيا في باليرمو، أن أية مقترحات لحل الأزمة الليبية لابد وأن تشمل كافة الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية، نظرًا لطبيعة الوضع المتشعب والمركب للأزمة، وعلى أن تكون تلك المقترحات متسقة مع الاتفاق السياسي وخطة المبعوث الأممي، وأن يتحمل جميع الليبيين مسئولية التنفيذ.

كما أكد أن المجتمع الدولي دوره في مجمله داعما للتسوية في ليبيا بدون أي انحياز لطرف من الأطراف، آخذًا في الاعتبار أهمية عامل توحيد مسار الحل السياسي لمنع الأطراف التي تهدف لعرقلة التسوية في ليبيا للمناورة بين مسارات دولية متوازية.

