نجاة طفل من الموت بعد إصابته برصاصة عشوائية في إجدابيا

إجدابيا-العنوان

نجا طفل من الموت في مدينة إجدابيا بعد أن تعرض لإصابة برصاصة عشوائية في يده اليمنى استعدت دخوله لقسم الطوارئ بمستشفى الشهيد أمحمد المقريف.

وأفاد مصدر طبي، أن الطفل محمد صالح الصبيحى تعرض لإصابة برصاصة عشوائية بالقرب من مسجد خالد بن الوليد الواقع جنوب شرق إجدابيا، حيث أظهرت صورة شعاعية اختراق الرصاصة ليد الطفل واستقرارها في مفصل المرفق.

إلى ذلك سقط قاذف “آر بي جي” على الصندوق الخلفي (القابينة) لسيارة أحد المواطنين وتسبب في إحداث ثقب في السيارة.

وناشد أهالي مدينة إجدابيا جهات الاختصاص، بأن يضعوا حدا لظاهرة الرماية العشوائية وضبط فاعليها.

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