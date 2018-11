ترحيب دولي واسع بإجراء الانتخابات الليبية في ربيع 2019

المتوسط:

أعلن العديد من الزعماء ورؤساء الدول المشاركة في مؤتمر باليرمو بإيطاليا، اليوم الثلاثاء، على ترحيبهم بإجراء الانتخابات الليبية في العام المقبل، وعقد المؤتمر الوطني الليبي مطلع 2019، طبقا لخطة الأمم المتحدة والمبعوث الأممي غسان سلامة.

وقال المتحدث باسم فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، على تويتر، إن السراج ملتزم بخارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لإجراء انتخابات في الربيع بعد وضع إطار دستوري.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا، غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في ختام فعاليات مؤتمر باليرمو في إيطاليا، أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، التزم بخطة عمل الأمم المتحدة، وبعقد مؤتمر وطني في مطلع 2019.

وقال دبلوماسي إيطالي إن حفتر من جانبه أيد بقاء السراج في السلطة رئيسا للوزراء لحين إجراء الانتخابات.

ونقل الدبلوماسي عن حفتر قوله “لا تغير الحصان قبل أن تعبر النهر”.

وكان «سلامة» قد أعرب عن أمله، أمس الإثنين، في إجراء الانتخابات الليبية في الفترة ما بين مارس ويونيو القادمين.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن مهمة بلاده تتمثل في تجنّب انقسام وتعثر العملية السياسية الليبية، والتحاور مع كل الأطراف الليبية، موضحا أن إيطاليا لا تُفضّل طرفا على آخر في ليبيا.

واختتمت إيطاليا فعاليات مؤتمر باليرمو الذي جمع العديد من الأطراف الليبية وقادة الدول المعنيين بالملف الليبي من أجل التواصل إلي اتفاق مصالحة يحفظ الأمن والاستقرار في ليبيا.

