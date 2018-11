«الوطنية للنفط» تطالب النائب العام بالتحقيق في إغلاق الشرارة

المتوسط:

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن إرسال كتاب رسمي طالبت فيه مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام بالتحقيق بما أسمته الدعوة العلنية لإقفال حقل الشرارة النفطي الواقع بين منطقتي غات واوباري.

وطالبت المؤسسة أيضا بفتح تحقيق مع المسؤولين عن دعوات الإغلاق بما فيهم شخص اسمه بشير الشريف، كما ورد في بيان للمؤسسة الوطنية للنفط.

من جانبها أصدرت المجالس الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وسكان أوباري بيان استنكار حول ما وصفته بإجراءات غير قانونية تهدد استمرار عمل الحقول النفطية بالشكل الطبيعي بعد دعوة “حراك غضب فزان” لإغلاق حقل الشرارة للضغط على الحكومات بتنفيذ المطالب، من بينها إنشاء مشاريع استثمارية.

