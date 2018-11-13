السراج يلتقي حفتر في باليرمو بحضور أطراف دولية

قالت مصادر إعلامية إن لقاء استمر لمدة نصف ساعة على هامش مؤتمر باليرمو جمع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وذكرت وكالة أكي الإيطالية نقلا عن هذه المصادر إن الاجتماع شمل أيضا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف ورئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ووزير الخارجية الفرنسي إيف لو دريان، دون أن تذكر أي معلومات عما جرى بحثه خلال اللقاء .

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