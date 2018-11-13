السراج يتباحث مع الوفد الأمريكي في باليرمو

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع الوفد الأمريكي المشارك في مؤتمر باليرمو بإيطاليا مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي و مراحل تنفيذ الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبر صفحته على فيسبوك أن اللقاء بحث التعاون الإستراتيجي بين الولايات المتحدة وليبيا والنتائج التي تحققت في مواجهة الإرهاب، كما تطرق الاجتماع إلى ماورد في إحاطة المبعوث الأممي لليبيا السيد غسان سلامة أمام مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار