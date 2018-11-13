سلامة يبحث مع آل ثاني خطة الأمم المتحدة في ليبيا

بحث المبعوث الأممي للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الثلاثاء سير تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا وذلك على هامش مؤتمر باليرمو حول ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في تغريدة لها على تويتر إن الجانبين ناقشا أيضا الملتقى الوطني المخطط لانعقاده مطلع العام المقبل.

التقى الممثل الخاص #غسان_سلامة اليوم في #باليرمو مع معالي وزير خارجية #قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حيث بحث معه سير تنفيد خطة عمل #الأمم_المتحدة في #ليبيا بما فيها #الملتقى_الوطني المخطط انعقاده مطلع 2019 pic.twitter.com/PQjNmi6zAg

— UNSMIL (@UNSMILibya) November 13, 2018

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