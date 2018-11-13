باليرمو يؤكد رفض الحل العسكري في ليبيا

أكد المشاركون في مؤتمر باليرمو الثلاثاء أن لا مجال لحل عسكري في ليبيا مشددين على التزامهم بدعم سيادة ليبيا ووحدتها واستقلالها.

وقال ممثلو أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية شاركوا في باليرمو إن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد لإنجاز مسار الاستقرار مجددين تبنيهم لخطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا مرحبين بإحاطة غسان سلامة في الثامن من نوفمبر أمام مجلس الأمن.

وحث الحاضرون الليبيين على إنجاز الاستفتاء على الدستور واستحقاق الانتخابات والملتقى الوطني الجامع.

كما أعرب المشاركون في البيان الختامي عن التزامهم بعودة الاستقرار إلى عموم البلاد وخاصة الجنوب ومكافحة الإرهاب ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية مشددين على أهمية تسهيل عودة النازحين ومواجهة تحدي الهجرة غير النظامية.

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