ميدفيديف: التسوية السلمية في ليبيا غير ممكنة دون حلول وسطية متبادلة

باليرمو- سبوتنيك وذكر ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، أنه “ليس من السهل إقامة الحوار بين الليبيين، إلا أن روسيا تعتزم القيام بكل ما يمكن من أجل إرساء السلام على الأراضي الليبية”.

وأضاف رئيس الوزراء الروسي الذي يشارك في مؤتمر من أجل ليبيا في مدينة باليرمو الإيطالية، “لا أحد يريد حدوث مآسي جديدة، والفرصة موجودة لتحقيق تسوية سلمية”.

كما لفت إلى أنه “لم يتم تنفيذ الاتفاقيات السابقة حول ليبيا، إلا أنه يجب المضي نحو وضع مواعيد جديدة”.

وأصدرت الأطراف الليبية، اليوم الثلاثاء، مسودة البيان الختامي لمؤتمر “من أجل ليبيا”، المنعقد في مدينة باليرمو الإيطالية، مؤكدة ضرورة اعتماد دستور من أجل تحقيق السيادة.

وذكر البيان أن الأطراف الليبية تؤكد احترامها نتائج الانتخابات ومعاقبة من يحاول عرقلة العملية الانتخابية، وضرورة تحمل المؤسسات الشرعية مسؤولياتها من أجل إجراء انتخابات نزيهة وعادلة بأسرع وقت ممكن، مع ضمان توافر جميع الشروط الفنية والتشريعية والسياسية والأمنية، والدعم من المجتمع الدولي.

وأعربت الأطراف الليبية عن دعمها للحوار برعاية مصر لبناء مؤسسات عسكرية وأمنية فاعلة تحت الرقابة المدنية وطالبت الإسراع بالعملية.

وتستضيف مدينة باليرمو الإيطالية، على مدى يومين، مؤتمرا من أجل ليبيا، الذي تنظمه الحكومة الإيطالية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في مسعى لدفع جهود تحقيق الاستقرار هناك، وسط حضور الأطراف الليبية وأنباء عن حضور القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر للاجتماع الأمني فقط.