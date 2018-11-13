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بريطانيا ترحب بمؤتمر باليرمو وتؤكد دعم سلامة

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحبت وزارة الخارجية البريطانية في انعقاد مؤتمر باليرمو، وقالت إنه جدد تأكيد الدعم الدولي للخطوات التالية في خطة عمل الأمم المتحدة، ويشمل ذلك عقد ملتقى وطني أوائل 2019.

وقال ناطق باسم الخارجية البريطانية، في بيان نقله موقع الوزارة الإلكتروني، إنه يجب استغلال الزخم الدولي بشأن ليبيا وضمان استمراره لحين عقد الملتقى الوطني.

وحث البيان الليبيين والمجتمع الدولي على التواصل التام مع الأمم المتحدة لتشجيع عملية أكثر شمولا، لتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات وطنية خلال العام القادم.

وأكد البيان دعم المملكة المتحدة لجهود سلامة الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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