بريطانيا ترحب بمؤتمر باليرمو وتؤكد دعم سلامة

رحبت وزارة الخارجية البريطانية في انعقاد مؤتمر باليرمو، وقالت إنه جدد تأكيد الدعم الدولي للخطوات التالية في خطة عمل الأمم المتحدة، ويشمل ذلك عقد ملتقى وطني أوائل 2019.

وقال ناطق باسم الخارجية البريطانية، في بيان نقله موقع الوزارة الإلكتروني، إنه يجب استغلال الزخم الدولي بشأن ليبيا وضمان استمراره لحين عقد الملتقى الوطني.

وحث البيان الليبيين والمجتمع الدولي على التواصل التام مع الأمم المتحدة لتشجيع عملية أكثر شمولا، لتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات وطنية خلال العام القادم.

وأكد البيان دعم المملكة المتحدة لجهود سلامة الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.

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