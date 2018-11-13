السراج: الوقت حان ليقول الشعب كلمته

قال رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، إن الأزمة الليبية يمكن حلها بحال توفرت الإرادة، مضيفا أن الوقت حان لأن يقول الشعب كلمته في انتخابات تنقل البلاد لمرحلة الاستقرار.

وأضاف السراج، في كلمة أمام مؤتمر باليرمو، إن الليبيين سئموا المؤتمرات واللقاءات، ولم يعد يحتمل مناورات سياسية جديدة، في وقت اهتزت ثقة الليبيين بالأجسام السياسية الحالية جميعها.

ودعا السراج إلى عقد الملتقى الوطني، المزمع عقده أوائل العام 2019، في ليبيا، ليناقش الليبيون سبل الحل والخروج من الانسداد السياسي الحالي.

وقال “لقد حاولنا مراراً ايجاد أرضية للتوافق بين كل الأطراف ولكن لم نجد شريكا حقيقيا، لذا اصبح رهاننا الوحيد على الشعب ليدعمنا في اتمام الاستحقاق الانتخابي، اننا نتطلع ببصيص أمل أن نخرج من هذا اللقاء بنتائج عملية واضحة تساهم في حل الازمة الليبية وأن يكون هناك التزام كامل بتلك النتائج”.

وكشف السراج عن سعيه لإعلان أسماء أعضاء لجنة تحضيرية لعقد مؤتمراً للمصالحة الوطنية تكون نواة لمشروع وطني شامل.

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