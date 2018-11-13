كلية الآداب المرج تناقش تحديات مستقبل اللغة العربية

أقيم بكلية الآداب والعلوم جامعة بنغازي فرع المرج، المؤتمر العلمي لمستقبل تدريس اللغة العربية في المؤسسات التعليمية، تحت شعار الرؤى والآفاق، على مدار ثلاثة أيام بحضور فعال من مختلف الجامعات الليبية

وناقش المشاركون أهم التحديات التي تواجه اللغة العربية اليوم وذلك عبر 50 بحثا تتركز غالبيتها على المناهج التعليمة وطريقة تطوير مهارات معلمي اللغة بصفة خاصة.

وطالب غالبية المشاركون في نهاية المؤتمر بضرورة نظر وزارة التعليم في النتائج النهائية للمؤتمر وتتنفيذها وأن لا تكون هذه التوصيات كما سبق، كلاما وحبرا على ورق.

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