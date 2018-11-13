«ذا مونيتور»: روسيا قد تكون راهنت على الجيش باستضافة حفتر قبل مؤتمر باليرمو

قال موقع «ذا مونيتور» الأميركي إن زيارة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى موسكو قبل فترة وجيزة من مؤتمر باليرمو، ولقاءه مسؤولين وشخصيات بارزة ربما يرجح أن روسيا قررت الرهان على الجيش الليبي في ليبيا.

ونقل الموقع في تقرير، أمس الاثنين، عن مصادر قولها إن حفتر التقى أثناء زيارته موسكو في نوفمبر الجاري رئيس أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف، معتبرًا أن ذلك اللقاء قد يشير إلى أن موسكو وحفتر، ربما قد توصلا إلى اتفاقات معينة في مجال التعاون العسكري أو ناقشاه.

وكان حفتر زار موسكو للقاء وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حيث ناقشا الوضع الحالي في ليبيا ومكافحة الإرهاب وأمن الحدود في الشرق الأوسط.

واعتبر تقرير «ذا مونيتور» أن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو حضور يفغيني بريغوجين رجل الأعمال الروسي المقرب من الرئيس بوتين، للنقاشات التي أجراها حفتر. غير أن موسكو بررت لاحقًا حضوره بأنه المسؤول عن «تنظيم الاجتماع»، لكن هذا أثار الشك حول إمكانية نشر مرتزقة روس في ليبيا.

ورغم زيارة حفتر روسيا عدة مرات، إلا أن الموقع قال إن «تلك الزيارة الأخيرة على الأخص أصبحت حساسة بسبب توقيتها، إذ أنها أتت أثناء التحضيرات للمؤتمر الدولي بشأن الصراع الليبي في باليرمو بإيطاليا».

ورأى المحلل كيريل سمينوف مُعد التقرير، أن «حفتر خطط لتلك الزيارة باعتبارها فرصة لإقناع موسكو بإظهار موقف أكثر دعمًا خلال القمة في باليرمو، ولإظهار أن الجيش الوطني هو الحليف الرئيسي لروسيا في ليبيا».

وأشار إلى أن اجتماعات حفتر مع الجانب الروسي لطالما «كانت حساسة بالنسبة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الذي يفترض أن الجانبين ربما يتوصلان إلى اتفاقات دون علمه»، وقال إن التوقيت المهم لزيارة حفتر الأخيرة إلى موسكو يحث طرابلس على مراجعة مواقفها التفاوضية، التي كان من المتوقع أن تحظى بدعم روسي.

وعلى الجانب الآخر، قال معد التقرير إنه من الواضح أن زيارة حفتر لم تكن لتحدث ما لم تكن روسيا نفسها مستعدة لتلبية طلبات حفتر.

ورأى أن «عدم موازنة محادثات حفتر مع الروس بأي اتصال مع حكومة الوفاق الوطني»، يؤدي إلى «استنتاج أن روسيا ربما قررت الرهان على الجيش الوطني الليبي في اللحظة الأخيرة قبل مؤتمر باليرمو».

وتابع: «يجب الإشارة إلى أن غياب دبلوماسيين روس أو مسؤولي الرئاسة عن اللقاء مع حفتر لا يشير إلى أن المحادثات كان غير مهمة، أو معبرة (عن الموقف الروسي)»، مشيرًا إلى أن دور وزارة الدفاع الروسية في السياسة الخارجية كان في تزايد إلى حد كبير، خاصة في القضايا التي تتضمن الأزمات الإقليمية كما في سورية.

وأضاف أن ليبيا أصبحت في نطاق مسؤولية مسؤولي وزارة الدفاع، الذين أسسوا لاتصالات مع طبرق والجيش الوطني، في حين أن العلاقات مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس مصطنعة جزئيًّا، من جهة الأشخاص المرتبطين بالزعيم الشيشاني رمضان قديروف.

وأشار تقرير «ذا مونيتور» إلى ما أوردته وسائل إعلام بريطانية حول إرسال مرتزقة روس وأنظمة صواريخ «إس-300» إلى ليبيا، وقال إن تلك التقارير تبدو معقولة أكثر إذا نظر إليها باعتبارها انعكاسًا لنوايا موسكو وحفتر بدلًا عن كونها مجرد تقارير إعلامية.

وكان الناطق باسم القيادة العامة العميد أحمد المسماري نفى، في أكتوبر الماضي، تقارير إعلامية بريطانية تفيد بأن روسيا تسعى لتثبيت موطئ قدم لها في ليبيا، وأن موسكو نقلت جنودًا وصواريخ إلى شرق البلاد لتحقيق هذا الهدف.

وذكر تقرير «ذا مونيتور» أن «إنشاء قواعد عسكرية روسية في ليبيا هو أمر موضوع بالفعل على الأجندة»، مضيفًا أن مسؤولين عسكريين روسًا اعتبروا أثناء زيارات سابقة إلى طبرق وبنغازي أن تلك المدينتين تصلحان لتكونا مواقع لقواعد بحرية محتملة.

وقال التقرير: «إن إقامة منشآت روسية من الممكن أن يعتمد على الدور الذي سيتولاه قائد الجيش الوطني كنتاج لعملية السلام»، مرجحًا التوصل أيضًا إلى بعض الاتفاقات لإمداد الجيش الليبي بأسلحة روسية، لكنه أشار إلى أن تطبيق تلك الاتفاقات سيتطلب بالضرورة رفع حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا في المقام الأول.

وأضاف أن النخبة الروس مهتمون بتحقيق مصالحة في ليبيا في أقرب وقت ممكن، وبضمان تولي حفتر أو مساعديه مناصب قيادية في الإدارة الجديدة.

واختتم بالقول: «من الممكن للغاية أن تكون زيارة حفتر إلى موسكو نظمت كمبادرة من وزارة الدفاع الروسية، التي تضغط على الجيش الليبي أو حفتر نفسه، وبالتي فلن تكون انعكاسًا للموقف الرسمي الروسي من حل الأزمة الليبية»، مضيفًا أنه يجب الأخذ في الاعتبار كذلك أن مجموعة أخرى من الأطراف الروسية المؤثرة التي يقودها رمضان قديروف تدعم طرابلس، ولا تزال تحظى بحظوة كبيرة وموارد كافية للتأثير على الكرملين، بهدف تجنب التحول الزائد إلى حفتر في السياسة الخارجية الروسية في ليبيا».

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