العامة للكهرباء تبحث صيانة أبراج الإنارة في سرت

عقد بديوان الشركة العامة للكهرباء بمدينة طرابلس اجتماع حضره عميد بلدية سرت مختار المعداني مع المدير التنفيذي للشركة المهندس علي ساسي.

وأوضح الناطق الرسمى لبلدية سرت، محمد الأميل، انه تم خلال اللقاء متابعة نتائج زيارة رئيس المجلس الرئاسي لمدينة سرت الشهر الماضى، لمتابعة آخر التطورات في ملف الكهرباء بالمدينة.

وأشار الأميل، أن المهندس علي ساسي قد كلّف الشركة بتنفيذ واستبدال أبراج الإنارة الرئيسية في عدد من تقاطعات طرق مدينة سرت، إضافة لتكليف فرق إنارة مجهزة بالمعدات من مدينتي طرابلس ومصراتة للعمل على صيانة خطوط الإنارة بالمدينة.

وستعمل الشركة العامة للكهرباء على توفير المواد والكوابل الخاصة بتوصيلات الخطوط الهوائية الكهربائية وصيانة الشبكة العامة للكهرباء بمنطقة سرت وضواحيها نتيجة الاضرار التى ألحقت بممتلكات الشركة العامة للكهرباء وتعرض معظمها للنهب والعبث والسرقة.

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