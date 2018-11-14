دينغوف يؤكد وجود اتصالات بين روسيا وسيف القذافي

أكد رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية الأزمة الليبية، ليف دينغوف، على وجود اتصالات بين روسيا وسيف الإسلام معمر القذافي.

وقال دينغوف لوكالة «سبوتنيك» الروسية إن «هذه الشخصية الليبية (سيف الإسلام) لديها اعتبارات ووزن سياسي في بلاده، ولذلك سيكون ضمن الأطراف المشاركة في العملية السياسية الليبية».

وأضاف: «سيف الإسلام القذافي اليوم يتصل بنا بانتظام كمشارك في عملية التسوية الليبية».

وتابع قائلاً: «سيف الإسلام إيجابي للغاية، ويمكننا القول إنه سيكون أحد الأطراف المشاركين في العملية السياسية، لسبب بسيط هو أن هناك مجموعة معينة من الناس تدعم كل ما يتعلق بالقذافي وعائلته».

ولفت دينغوف إلى أن «سيف الإسلام متفائل جدا، ولديه فريق يدعمه، ولكن يجب ألا ننسى أن هناك عقوبات ضده وحتى يتم رفع هذه العقوبات، لا أعتقد أن مشاركته ستكون مشروعة، لأن الانتخابات ستجري تحت رعاية الأمم المتحدة».

ورأى ليف دينغوف أن سيف القذافي «سيحتاج إلى تسمية مرشح يمثله ويمثل مصالح القبائل، بما في ذلك قبيلة القذاذفة».

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وأشار دينغوف أن روسيا «لن تدعم أي شخص لا يدعمه الشعب الليبي مطلقا»، مؤكدا أن «روسيا هي الدولة التي يجب أن تكون جهة خارجية رئيسية من ناحية التأثير على مستقبل الليبيين، اليوم، الليبيون أنفسهم، وخاصة في طرابلس، لديهم نقص في الدور الروسي».

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