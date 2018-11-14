كونتي: استعدادات دولية لتدريب القوات الليبية.. ولا يمكن فرض الحلول من الخارج

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن بلاده على استعداد للعب دورها، وأيضًا على مستوى التدريب، متابعًا: «يسرني أيضًا الاستعداد المعلن من قبل الشركاء الدوليين الآخرين بشأن تدريب القوات الليبية».

وأشار كونتي إلى أنّ حكومته نظمت مؤتمر باليرمو «مع الاحترام الكامل للملكية الليبية للعملية» السياسية هناك، مشددًا، في خطاب أمام الجلسة العامة في ختام المؤتمر اليوم الثلاثاء، على أنه «لا يمكن فرض الحلول من الخارج».

ورأى كونتي، وفق ما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية، «أن مساهمة المجتمع الدولي يجب أن تحترم بفاعلية السيادة الليبية، وتجنب التدخل غير المبرر».

وفي إشارة إلى آجال الانتخابات في ليبيا، قال رئيس الوزراء الإيطالي إنه «على عاتق الشعب الليبي وممثليه مسألة اختيار مواعيد وكيفية اتخاذ القرارات الأساسية من أجل مستقبل بلدهم».

وتابع: «رحبنا باعتماد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق للخطة الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس المعدة من لجنة الترتيبات الأمنية».

وشارك في المؤتمر الدولي حول ليبيا، رؤساء نحو عشر دول أو حكومات في اللقاء الذي دعيت إليه نحو ثلاثين دولة بينها الجزائر وتونس ومصر وقطر والسعودية وتركيا والمغرب وفرنسا وألمانيا واليونان وإسبانيا. ويمثل الاتحاد الأوروبي رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ووزيرة الخارجية فيديريكا موغيريني.

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