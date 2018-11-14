صحة الوفاق تدعم صيانة مستشفى ابن سينا في سرت

اجتمع وزير الصحة بحكومة الوفاق عمر البشير مع عميد بلدية سرت مختار المعدانى، لمناقشة نتائج زيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووكيل وزارة الصحة إلى مدينة سرت، الشهر الماضى التى أسفرت عن تحقيق قرارات تخص دعم وإعمار سرت.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على متابعة مشروع صيانة الدور الثالث لمستشفى ابن سينا التعليمى بسرت وتتفيد مشروع إضافة 200 سرير للمستشفى.

وقام المجلس الرئاسي بتكليف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بتنفيذه، والاتفاق على مخاطبة المجلس الرئاسي بشأن اعتماد مجمع عيادات سرت المركزى ضمن الفئة الذهبية بشكل رسمي، إضافة لإصدار قرار بشأن إنشاء الصيدلية المركزية بمدينة سرت.

كما تم الاتفاق على افتتاح قسم لعلاج الأورام بمستشفى ابن سيناء وتوفير الأدوية والمعدات اللازمة له واعتماد مركز لعلاج الاورام بمدينة سرت من المجلس الرئاسي.

وأصدر الوزير قرارات لعلاج عدد من الأطفال من مدينة سرت الذين يعانون من الأورام والذين تقدم ذويهم بطلبات لبلدية سرت للعلاج وذلك بعلاجهم في دولة تونس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية