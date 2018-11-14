غسان سلامة: أحداث طرابلس أجلت الملتقى الوطني والظروف أصبحت مواتية لانعقاده الآن

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة إن فكرة الملتقى الوطني موجودة في خطة العمل التى أقرها مجلس الأمن في سبتمبر الماضي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزاراء الإيطالي جوزيبي كونتي في ختام المؤتمر الدولي في باليرمو بشأن ليبيا، «تمنينا أن يُعقد الملتقى الوطني عقب اللقاءات التحضيرية التى قامت بها البعثة وشملت 77 منطقة ومشاركة سبعة آلاف ليبي، حيث وجدنا استعدادًا قويًا من مختلف المناطق».

وتابع «لكن أحداث العنف«المؤسفة» في ليبيا في الفترة التى أعقبت اللقاءت التحضيرية تسببت في تأجيل انعقاد الملتقى الوطنى ، لكن الظروف مواتية لانعقاد الملتقى بعد بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية والإصلاح».

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