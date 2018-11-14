بالصور | الهلال الأحمر ينتشل 22 جثة مدفونة بدرنة منذ عام 2011 يرجح بأنها تعود لـ ” أسرى “

ليبيا – أعلن فريق إنتشال الجُثث التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة بإنتشال عدد ( 22 ) جُثة من منطقة الحيلة الواقعة جنوبي المدينة .

وبحسب المكتب الإعلامي للفرع ، فتعود هذه الجثث لأحداث سنة 2011 فيما تمت عملية الإنتشال ورود بلاغ من قبل مديرية الأمن بالمدينة دون أن يوضح طبيعة الظروف التي قتل فيها هؤلاء الأشخاص .

لكن مصادر أمنية وتقارير إعلامية تحدثت عن أن هذه الجثث تعود وفقاً لإعترافات بعض الموقوفين لعناصر أمنية وعسكرية نكّل بهم متطرفون فى أحداث ذلك العام وبأن منهم أسرى جرى إعتقالهم فى محاور البريقة ورأس لانوف وسرت وغيرها وقد جرت تصفيتهم بعد إقتيادهم لدرنة كما يرجح بأن بعضهم من العمال الأفارقة الذين لقوا حتفهم بتهمة إنتسابهم لـ ” المرتزقة “.

وأكد الفرع بأن عملية الإنتشال تمت بحضور كلاً من مُديرية الأمن ، والنيابة العامة ومركز الخبرة القضائية والبحوث لتسهيل وأخذ كافة الإجراءات اللازمة .

ويوم الجمعة الماضية أعلن الفرع إنتشال عدد ( 2 ) جُثة مجهولة الهوية من منطقة المغار بعد ورود بلاغ من قبل الجهات الموجودة في تلك المنطقة ، حيثُ تم تسليمها إلى جهات الأختصاص لإستكمال باقي الإجراءات .

ويواصل الفريق إنتشال الجثث من أماكن مختلفة بمدينة درنة ، خاصة بعد إعتقال عدد كبير من الإرهابيين الذين أدلوا بإعترافات عن أماكن تصفية ضحاياهم من الجيش والأمن والمدنيين المتعاطفين مع هذه الأجهزة التي يصفونها بـ ” الكفرية ” .

المرصد – متابعات

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