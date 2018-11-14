صحة المؤقتة تعقد اجتماعا موسّعا مع مديري المستشفيات القروية

عقد مدير إدارة المناطق الصحية بالبلديات والمكلف بإدارة المستشفيات بديوان وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة اسماعيل العيضه، اجتماعاً موسعاً ضم مديري الخدمات الصحية ومديري المستشفيات القروية المتمثلة في “البريقة، مرادة، زلة، أجدابيا،سلوق، توكرة، دريانة، البياضة ،المقرون، الخدمات الصحية بنغازي”.

وناقش الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات بإدارة الخدمات الصحية بنغازي بديوان، حزمة من المواضيع والقرارات الصادرة عن وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، آلية تنظيم العمل والتنسيق بين إدارة الخدمات بالمناطق والمستشفيات وإعداد برامج تناوب لتدوير الأدوية والمعدات مع الأطباء بين المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بما يكفل تخفيف الأعباء الصحية على المواطنين.

وتابع الاجتماع عدة ملفات أخرى منها تفعيل قرارات وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، بشأن تفعيل إعادة تدوير المعدات الطبية والعلاجية والتشخيصية مع ضمان المحافظة عليها وتسهيل التعامل بين ادارات الخدمات الصحية والمستشفيات القروية وإمكانية الاستفادة من هذه المستشفيات في تنمية المراكز الصحية الواقعة في نطاقها.

وتناول الاجتماع إمكانية الاستفادة من قرارات وكيل عام وزارة الصحة المنظمة للعمل في الاستعانة بالمتعاونين لتغطية العجز بالعناصر الطبية من خلال إعداد قاعدة بيانات تشمل العجز الحاصل في بعض التخصصات بما يضمن سهولة التنسيق لتغطية العجز الحاصل.

و أكد مدير إدارة المناطق الصحية بالبلديات والمكلف بإدارة المستشفيات علي تنظيم العمل ومناقشة أوجه صرف بند التحسين وتطوير لعام 2018، وإتمام الحساب الختامي، إلى جانب الملاك الوظيفي ومعدلات الأداء للمرافق الصحية.

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