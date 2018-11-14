موسكو تكشف عن اتصالات مع سيف الإسلام القذافي

أكّد رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية الأزمة الليبية، ليف دينغوف، وجود اتصالات بين روسيا وسيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن عن دينغوف قوله أن “هذه الشخصية الليبية (سيف الإسلام) لديها اعتبارات ووزن سياسي في بلاده، ولذلك سيكون ضمن الأطراف المشاركة في العملية السياسية الليبية”.

وقال دينغوف على هامش أعمال مؤتمر من أجل ليبيا في باليرمو، بحسب ذات المصدر، أن “سيف الإسلام اليوم يتصل بنا بانتظام كمشارك في عملية التسوية الليبية”.

وتابع: “سيف الإسلام إيجابي للغاية، ويمكننا القول إنه سيكون أحد الأطراف المشاركين في العملية السياسية، لسبب بسيط هو أن هناك مجموعة معينة من الناس تدعم كل ما يتعلق بالقذافي وعائلته”.

ولفت دينغوف إلى أن “سيف الإسلام متفائل جدا، ولديه فريق يدعمه، ولكن يجب ألا ننسى أن هناك عقوبات ضده وحتى يتم رفع هذه العقوبات، لا أعتقد أن مشاركته ستكون مشروعة، لأن الانتخابات ستجري تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وتابع: “أعتقد أنه في أي حال سيحتاج إلى تسمية مرشح يمثله ويمثل مصالح القبائل، بما في ذلك قبيلة القذاذفة”.

مؤكدا أن “روسيا لن تدعم أي شخص لا يدعمه الشعب الليبي مطلقا” بحسب تعبيره.

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