البرلمان يقر مشروع قانون هيئة الاستثمار العسكري

أعلن مجلس النواب، إقرار مشروع قانون هيئة الاستثمار العسكري.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في تصريح خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، أن “مجلس النواب عقد أمس الاثنين، جلسة رسمية برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومه، وعدد من أعضاء مجلس النواب، تم خلالها استكمال مناقشة المشروع وإقراره”.

مشيرا إلى أنه “لم يتم مساءلة الحكومة المؤقتة حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2018.م بعد أن حضرت إلى مدينة طبرق عقب انتهاء لزيارتها لبلديتي امساعد وبئر الأشهب نظراً لعدم حضور النواب المطالبين بمسألة الحكومة حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة”.

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