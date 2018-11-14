التقى السراج وقاطع «الإخوان»: حفتر يلتزم في باليرمو الخطة الأممية

تعهد المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، على هامش مؤتمر باليرمو الذي انطلق أول من أمس واختتم أمس في جزيرة صقلية الإيطالية، التزام الخطة الأممية لليبيا.

وقال غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا، إن حفتر التزم خطة عمل للأمم المتحدة وعقد مؤتمر وطني في مطلع 2019 قبيل إجراء الانتخابات.

وفيما نأى حفتر بنفسه عن المؤتمر، الذي استضافه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وقاطع «الإخوان» المشاركين فيه، فإنه التقى رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج بحضور الرئيسين، المصري عبد الفتاح السيسي والتونسي الباجي قائد السبسي.

وشهد المؤتمر انسحاباً مفاجئاً للوفد التركي برئاسة نائب الرئيس، فؤاد أقطاي. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس السيسي والمشير حفتر، رفضا بإصرار مشاركة تركيا في اجتماع قمة مصغرة على هامش المؤتمر، ما دفع وفدها إلى الانسحاب.

المصدر/ الشرق الاوسط