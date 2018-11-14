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ليبيا: هل بدأت معركة الجنوب؟

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

تتطرق هذه الحلقة من “وجها لوجه” إلى إطلاق المشير الليبي خليفة حفتر عملية عسكرية جديدة باسم “حوض مرزق” في الجنوب الليبي. مع عادل عبد الكافي الخبير العسكري والإستراتيجي، وعيسى عبد المجيد رئيس الكونغرس التباوي.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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