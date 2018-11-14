تركيا: كونتي “حزين” بعد انسحاب نائب أردوغان من باليرمو

قالت وكالة الاناضول التركية، أن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قد عبّر عن حزنه لانسحاب تركيا من مؤتمر باليرمو، وأنه كان يأمل في بقاء تركيا ضمن الدول الحاضرة في المؤتمر الدولي حول ليبيا، بحسب وصف الوكالة.

وفي المقابل، وصف كونتي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي أمام الحاضرين، أن الموقف التركي من باليرمو ليس موضوعيا ولا يخلق أجواءً إيجابية، وجاء هذا بعد انحساب تركيا، في اليوم الثاني من المؤتمر، وعبّرت عن خيبة أمل كبيرة من نتائجه.

وكان الوفد التركي قد أعلن انسحابه في اليوم الختامي للمؤتمر، وصرح نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي، عقب انسحاب الوفد، إن “المجتمع الدولي لم يكن قادرا على التوحد.. منطق اضرب واهرب الذي ساد غير مقبول”.

وبالعودة إلى ماذكره رئيس الوزراء الإيطالي، فإنه أجاب على سؤال موفدة 218 في المؤتمر بقولها: الليبيون أسياد مصيرهم، في إشارة أنهم وحدهم القادرين على تسوية أوضاعهم بدون تدخلات من دول تحاول إقحام نفسه في الملف الليبي.

ورحبت وزارة الخارجية البريطانية بما أنتجه باليرمو، وجددت تأكيدها على الدعم الدولي للخطوات التالية في خطة عمل الأمم المتحدة، ويشمل ذلك عقد ملتقى وطني أوائل 2019.

وأكد النائب الأول لمدير جهاز الحكومة الروسية “سيرغي بريخودكو”، إنه لا يوجد بديل للعملية التفاوضية في ليبيا، وأنه ينبغي على جميع الأطراف في ليبيا إيجاد الحلول الوسط والارتكاز على اتفاق الصخيرات.

وجدد المبعوث الأممي غسان سلامة، التأكيد بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، وأن هناك مشكلة تتعلق بالشرعية والاتهام المتبادل بشأنها، وإن الحل في ليبيا هو بالاحتكام للإرادة الشعبية، مضيفا أن التسامح مطلوب اليوم وأن نُقبل على الأرض الليبية في ملتقى للجميع تقرر فيه الخطوات التالية، ثم الاحتكام للإرادة الشعبية.

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