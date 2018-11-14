ليبيا: كنوز صبراتة الأثرية ضحية الصراع المسلح على السلطة!

على حجارة المسرح التاريخي لصبراتة، لا تزال آثار القتال واضحة، في هذه المدينة الليبية آثار تعود إلى العصر الروماني وتحديدا إلى القرنين الثاني والثالث، حينها كانت المدينة تحتضن أعمالا فنية لكنها تحولت إلى مسرح لمعارك بين مجموعات مسلحة تتصارع على السلطة في ليبيا.

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