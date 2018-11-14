ليبيا: كنوز صبراتة الأثرية ضحية الصراع المسلح على السلطة!

على حجارة المسرح التاريخي لصبراتة، لا تزال آثار القتال واضحة، في هذه المدينة الليبية آثار تعود إلى العصر الروماني وتحديدا إلى القرنين الثاني والثالث، حينها كانت المدينة تحتضن أعمالا فنية لكنها تحولت إلى مسرح لمعارك بين مجموعات مسلحة تتصارع على السلطة في ليبيا.
عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا - فرانس 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
تركيا: كونتي “حزين” بعد انسحاب نائب أردوغان من باليرمو
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
السيسي يطالب بـ«تمثيل متوازن» للمجتمع الليبي في المجلس الرئاسي والحكومة
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / بوابة الوسط
احتجاجات تهز الجنوب الليبي لاسترجاع «الحقوق المشروعة»
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
الشرق الاوسط: أنباء عن اعتقال عسكريين بتهمة الانقلاب في شرق ليبيا… ومسؤول يوضح
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
أضف تعليقـك