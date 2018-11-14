العقاب: نتائج باليرمو مخيبة للآمال

عبّر النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، فوزي العقاب، عن خيبة أمله في نتائج مؤتمر باليرمو، بقوله: “لم يفضي إلى نتائج، بل خلص إلى حقائق محبطة ومخيبة للآمال.

وأوضح العقاب في سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي على تويتر، أن مؤتمر باليرمو أكد غياب الإرادة الوطنية وعدم ملكية الليبيين للعملية السياسية

وأشار في حديثه، أن المشهد في ردهات قصر إيجا، كان أكثر وضوحا وأن ليبيا أصبحت ساحة لصراع عربي عربي وأوروبي أوروبي.

وختم النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، أن ليبيا تحت الوصاية والدعم الذي حصل عليه غسان سلامة جعله أكثر الأطراف الموجودة والشرعية على مائدة باليرمو.

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