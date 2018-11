تعرف على أبرز ما جاء في مسودة البيان الختامي لمؤتمر باليرمو

اعتمدت الأطراف الليبية، اليوم الثلاثاء، مسودة البيان الختامي للمؤتمر المنعقد في مدينة باليرمو الإيطالية، مؤكدة ضرورة اعتماد دستور من أجل تحقيق السيادة.

حيث أكد البيان على ضرورة احترام الأطراف الليبية لتائج الانتخابات ومعاقبة من يحاول عرقلة العملية الانتخابية، وضرورة تحمل المؤسسات الشرعية مسؤولياتها من أجل إجراء انتخابات نزيهة وعادلة بأسرع وقت ممكن، مع ضمان توافر جميع الشروط الفنية والتشريعية والسياسية والأمنية، والدعم من المجتمع الدولي. وجاء في البيان: “الأطراف الليبية تؤكد ضرورة اعتماد دستور من أجل تحقيق السيادة الليبية”. هذا وعبّرت الأطراف الليبية عن دعمها للحوار برعاية مصر لبناء مؤسسات عسكرية وأمنية فاعلة تحت الرقابة المدنية وطالبت الإسراع بالعملية، مؤكدةً اعتبار اتفاق الصخيرات المسار الحيوي الوحيد للوصول إلى الحل السياسي، ومشيرة في الوقت ذاته إلى دعمها الكامل لخطة الأمم المتحدة وجهود المبعوث الخاص غسان سلامة.

