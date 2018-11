بعد إنقاذهم من الغرق.. مهاجرون يرفضون العودة إلى الأراضي ليبيا

كشف مسؤولون في الأمم المتحدة وخفر السواحل الليبي لوكالة رويترز أن نحو 95 مهاجرا أنقذتهم سفينة شحن قبالة الساحل الليبي رفضوا النزول في مدينة مصراتة بغرب ليبيا.

حيث عزز خفر السواحل الليبي دورياته لوقف انطلاق القوارب المحملة بمهاجرين معظمهم أفارقة من شواطئ ليبيا إلى أوروبا.

وصرح رضا عيسى آمر القطاع الأوسط لخفر السواحل في مصراتة أن سفينة شحن كانت متوجهة إلى مصراتة أنقذت يوم الخميس نحو 95 مهاجرا كان قاربهم على وشك الغرق، مضيفاً أن سفن خفر السواحل لم تستطع الوصول إلى موقع قاربهم فنقلتهم سفينة الشحن إلى ميناء مصراتة وهو أكبر ميناء ليبي.

وقال آمر القطاع الأوسط لخفر السواحل في مصراتة:

“المهاجرون لا يريدون مغادرة السفينة، حاولنا التفاوض معهم واستمر ذلك لمدة ثلاثة أيام، هناك اثنين فقط من المهاجرين غادروا السفينة”.

من جهتها قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها وفرت الطعام والمياه والأغطية للمهاجرين لكنهم رفضوا النزول من السفينة.

