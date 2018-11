وزارة الداخلية: الخطة الأمنية تسير بنجاح

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إن مدينة طرابلس الكبرى شهدت منذ الإعلان عن بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية والإعلان عن تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة، تحسناً ملحوظاً من خلال إنشاء الدوريات والبوابات والتمركزات الأمنية، لتأمين العاصمة طرابلس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها الثلاثاء أن الخطة شملت تأمين الأحياء والشوارع والأهداف والمرافق الحيوية، إلى جانب مقار البعثات الدبلوماسية.

وأكدت وزارة الداخلية بأن الخطة الأمنية تسير بنجاح، مشيرة إلى أن ضباط وضباط الصف والأفراد ، وعناصر الشرطة والمرور، يتمركزون في الشوارع والأزقة داخل المدينة وخارجها، لضبط المخالفين الذين لا تحمل سياراتهم لوحات معدنية، أو معتمة الزجاج وتكليف عدد من الدوريات الثابتة والمتحركة.

كما أعلنت الوزارة عن وجود مشرفين ومتابعين من الضباط المسئولين على إنجاح هذه الخطة، والإشراف على عمل هذه الدوريات.

وأوضحت أنها تعمل على تطبيق كافة بنود الترتيبات الأمنية، ونجاحها مما ينعكس إيجاباً على المواطن البسيط، وإحساسه بالاستقرار والأمن، في كافة ربوع ليبيا، بحسب البيان.

هذا وأشارت الوزارة إلى عقدها عدد من الاجتماعات الخاصة بتنفيذ هذه الخطة، وإعداد الترتيبات اللازمة للمجاهرة بالأمن، ووضع حد لكافة الانتهاكات والخروقات والأفعال السلبية وضبط المطلوبين للعدالة، موضحةً تأكيد جميع الأجهزة الأمنية جاهزيتها، وأنهم على استعداد لاستلام باقي المنشآت الحيوية والمرافق العامة، وإحلال الأمن والاستقرار داخل الأحياء والشوارع بالبلاد، بحسب وزارة الداخلية.



