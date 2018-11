السراج يعلن من باليرمو عن إطلاق حملة وطنية لإنقاذ الجنوب الليبي

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج عن دعمه لإجراء انتخابات متزامنة لاختيار رئيساً للدولة والجسم التشريعي الجديد في الربيع المقبل وضرورة اتمام الاستحقاقات الدستورية.

كما أعلن السراج خلال كلمة له في مؤتمر باليرمو الذي دعت إليه إيطاليا عن ترحيبه بعقد المؤتمر الوطني الجامع في الأسابيع الأولى من العام الجديد حسبما ورد في إفادة المبعوث الأممي السيد غسان سلامة أمام مجلس الأمن الدولي.

هذا وأعلن رئيس المجلس الرئاسي خلال أعمال مؤتمر باليرمو عن إطلاق الحملة الوطنية لإنقاذ الجنوب الليبي، وقيامه بالإشراف على هذه الحملة التي ستشمل ثلاث محاور: الأمن والخدمات والوضع الاجتماعي.

ودعا الجميع للتجاوب مع هذه الحملة قائلا :

“ليكن الجنوب عنوانا لتوحيد المواقف، ومنطلقا لتوحيد مؤسسات الدولة جميعها”.

وأضاف السراج أنه سيعلن خلال أيام عن أسماء أعضاء لجنة تحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة تكون نواة لمشروع وطني شامل، مطالبًا أن يكون داخل ليبيا، وذلك ليناقش الليبيون سبل الحل والخروج من الانسداد السياسي الحالي، وفق قوله.

