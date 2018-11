تسيير دوريات أمنية على الطرق العامة ببلدية القرضة الشاطئ

قامت مديرية أمن القرضة الشاطئ بتسيير دوريات أمنية على الطرق العامة داخل الحدود الإدارية للمديرية والمفترقات الواقعة في دائرة اختصاص المديرية.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر موقعها الرسمي أن هذه الدوريات مستمرة لحفظ الأمن والمجاهرة به والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وقالت الوزارة إنها تثمن كل الجهود التي تبذل من قبل كافة مديريات الأمن بالمناطق والأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار داخل ربوع البلاد. بحسب الوزارة.

