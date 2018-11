خلال لقائه حفتر.. السراج يؤكد على توحيد المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج قائد قوات عملية الكرامة خليفة حفتر خلال اجتماع دعا إليه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الثلاثاء على هامش مؤتمر باليرمو.

وحضر الاجتماع كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيدف ووزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان ووزير الخارجية الإيطالي إينزو ميلانيزي.

وتم خلال اللقاء تناول التطورات التي تشهدها ليبيا على أكثر من صعيد، وما يشهده الجنوب الليبي من أحداث.

وأكد السراج خلال الاجتماع على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية مثلما هو متبع في دول العالم مؤكداً على أهمية احترام مبادئ وأسس الدولة المدنية، وفق قوله. كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية استكمال الترتيبات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية وتقديم الخدمات للمواطنين في جميع ربوع البلاد، بحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء.

