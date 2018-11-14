وزير خارجية إيطاليا يحدد موعدا متوقعا لانتخابات ليبيا المنتظرة

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، موعد الانتخابات الليبية المنتظرة كأهم خطوة لحل الأزمة الليبية المستمرة منذ 2011.

وتوقع ميلانيزي أن تجرى الانتخابات الليبية في الربيع المقبل، وفق قوله.

وتأتي هذه التصريحات من المسؤول الإيطالي عقب اختتام أعمال مؤتمر باليرمو حول ليبيا في إيطاليا.

وسبق أن أيد رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية خطة للأمم المتحدة لإجراء الانتخابات العام المقبل.

يشار إلى أن خطة سابقة للأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الشهر المقبل، ألغيت الأسبوع الماضي.

وكالات

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