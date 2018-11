” مفوضية اللاجئين” تعلن ترحيل ٢٦٢ مهاجرا إلى النيجر

المتوسط:

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة عن ترحيل 262 مهاجرا ممن كانوا في مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، إلى النيجر تمهيداً لإعادة توطينهم.

وأكدت المفوضية، ” أن بذلك قد ارتفع بذلك عدد من تم ترحيلهم من ليبيا إلى 2342 شخصاً”.

وكانت منظمة الهجرة الدولية قامت في وقت سابق بترحيل 141 نيجيريا إلى بلادهم، حيث كانت هي الأخرى قد بدأت بتسهيل عودة النيجيريين الطوعية إلى بلادهم منذ العام الماضي.

