السراج وميدفيديف يؤكدان على دعم خطة المبعوث الاممي بشأن الانتخابات والمؤتمر الجامع

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الثلاثاء على هامش مؤتمر باليرمو رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف ونائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط السيد ميخائيل بغدانوف.

الاجتماع تناول وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا حيث أكد الاجتماع على دعم ما ورد في إحاطة المبعوث الاممي غسان سلامة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الانتخابات والمؤتمر الجامع ورغبة روسيا في إيجاد حل شامل للأزمة الراهنة ودعم سيادة ليبيا.

وبحث الطرفان تطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين ومتابعة الاتفاقيات بينهما وتفعيل برامج التعاون المشترك وذلك بحضور عضو المجلس الرئاسي عبد السلام كجمان ووزير خارجية الوفاق محمد سيالة والمستشار السياسي للسراج طاهر السني.

من جانبه قدم رئيس الوزراء الروسي في ختام اللقاء الدعوة للسراج لزيارة موسكو لتباحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية