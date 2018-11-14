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ستولتنبرغ: “الناتو” ليس مسؤولا عن العملية العسكرية في ليبيا

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد “يانس ستولتنبرغ” الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” أن الحلف ليس مسؤولا عن العملية العسكرية التي تم تنفيذها في ليبيا عام 2011.

“ستولتنبرغ” أوضح خلال مؤتمر صحفي عقده في برلين أن عددا من الدول الأوروبية هي من بدأت بهذه العملية، مشيرا بالقول: “لقد التقينا في باريس من أجل القرار النهائي ولم يكن “ناتو” على طاولة النقاش، ولم يكن هناك تحالف، وأدركنا لاحقا أننا بحاجة لمساعدة الحلف والولايات المتحدة”.

وفي شأن آخر شدد “ستولتنبرغ” على وجوب تمكن الدول الأوروبية من تنفيذ بعض العمليات العسكرية من دون الاعتماد على الولايات المتحدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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