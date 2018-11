وزير خارجية إيطاليا: الربيع المقبل الأفق الزمني للانتخابات الليبية

المتوسط:

أكد وزير الخارجية الايطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، اليوم الأربعاء، “أن مؤتمر باليرمو لم يحدد آجالاً لإجراء الانتخابات في ليبيا”.

وقال وزير الخارجية الإيطالي في تصريح إذاعي ، ” أن خطة الأمم المتحدة تتضمن الوصول إلى إجراء الانتخابات. في (مؤتمر) باريس كان الحديث عن 10 /ديسمبر، هذه المرة لم نحدد أي تواريخ لكننا حددنا الأفق الزمني في الربيع المقبل”.

وكان المبعوث الاممي إلى ليبيا، غسان سلامة قد أشار في إحاطة أمام مجلس الامن في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أنه “من المعتزم أن يلتئم المؤتمر الوطني في الأسابيع الأولى من عام 2019، ومن المفترض أن تعقبه العملية الانتخابية لتبدأ في ربيع العام ذاته”. كما شدد على أن “80 بالمائة من الليبيين يصرون على إجراء الانتخابات”.

