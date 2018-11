المتوسط:

وصفت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني المعارض، جورجا ميلوني مؤتمر باليرمو حول الأزمة الليبية بأنه “قمة، للأسف، لن يسجلها التاريخ”، ولكنها أعربت عن الأمل بأن “يشكل المؤتمر، على الأقل، مرحلة نحو حل الأزمة الليبية واستعادة إيطاليا لدورها الطبيعي في ليبيا وفي منطقة المتوسط، بعد سنوات من عدم الأهمية في ظل الحكومات اليسار”.

وأشارت ميلوني، في تصريح صحفي ، إلى أن الحدث لم “يخرج بوثيقة رسمية موقعة” من الأطراف المشاركة. وأردفت “نحن نقدر حسن نية الحكومة، لكننا نأسف لعدم وجود نتائج ملموسة للقمة”، التي انطلقت فعالياتها يوم أمس الاثنين في عاصمة إقليم صقلية.

The post معارضة إيطالية: مؤتمر باليرمو لن يسجله التاريخ ولم يخرج بوثيقة موقعة من الليبيين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية