الوطنية للنفط: إيرادات سبتمبر زادت 93 مليون دولار عن الشهر السابق

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات شهر سبتمبر من مبيعات الخام ومشتقاته، إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز، قد بلغت 1,66 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة تقدّر بنحو 93 مليون دولار أمريكي (+5.6%) مقارنة بالشهر السابق.

وأشارت المؤسسة إلى أنّ عمليات إنتاج الغاز الطبيعي الليبي ونقله تجري عبر خط الأنابيب الساحلي، وذلك لتزويد السوق المحلية بمتطلباتها، ويُصدَّر الباقي.

وشددت المؤسسة على ضرورة أن يرتكز القطاع العام بأكمله وكلّ الإدارات الحكومية على الشفافية؛ لضمان التوزيع العادل للإيرادات النفطية في جميع أرجاء البلاد.

ودعت إلى تكريس مبدأ الشفافية في المجال الاقتصادي، باعتبارها العنصر الرئيسي لضمان استقرار ليبيا في المستقبل وللتوصل إلى أي تسوية سياسية دائمة.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط دأبت على نشر إيرادات مبيعات النفط والغاز شهريًّا؛ حرصًا منها على تكريس مبدأ الشفافية وتعزيز ثقة الشعب.

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