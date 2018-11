ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تُحذر من تدهور الوضع الأمني في ليبيا

المتوسط:

أفادت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، بأنَّ الاتحاد يدعم بكل ثقله السياسي وكل موارده جهود الوساطة والعمل السياسي للأمم المتحدة وأي مجال للحوار والتقدم.

وأضافت موغيريني، أنَّ الخطر الذي يتعين علينا تجنبه هو زيادة تدهور الوضع الأمني في ليبيا.

وأشارت موغريني، إلى أن الاتحاد شارك في مؤتمر باليرمو لدعم الليبيين أولا وقبل أي شيء، إضافة إلى دعم عمل الأمم المتحدة في الوساطة ولإيجاد حل سياسي.

