الولايات المتحدة: ندعم الإصلاحات الاقتصادية في مجالي النقد والدعم المالي

أكدت خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أن حكومتها تدعم الإصلاحات الاقتصادية الشاملة في مجالي النقد والدعم المالي التي تلتزم حكومة الوفاق بتنفيذها في ليبيا.

وأضافت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء في بيان لها، أنها مستعدة لدعم حوار اقتصادي لتعزيز الشفافية المالية والترويج لتوزيع أكثر إنصافًا لموارد البلاد النفطية، بناءً على طلب ليبيا، وبالتنسيق الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والبنك وصندوق النقد الدوليين.

يذكر أن المشاركين في مؤتمر باليرمو أكدوا ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ كافة الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا.

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