ليبيا تشارك بالملتقى الثاني للإدارات الانتخابية العربية

شاركت المفوضية العليا للانتخابات، بأعمال ملتقى الإدارات الانتخابية العربية في دورته الثانية، تحت شعار “تسجيل الناخبين”.

وبحسب المكتب الإعلامي للمفوضية، ضم الوفد الذي يمثل ليبيا، عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم بالخير الذي أوضح في كلمته، عن دور الإدارات الانتخابية في البحث عن أفضل الوسائل التي تسهل وتبسط اجراءات تسجيل الناخبين، بطريقة تساهم بتحفيز الناخب على المشاركة في جميع الاستحقاقات الانتخابية.

هذا وشملت أعمال الملتقى مشاركة فيصل ارحيل من إدارة نظم المعلومات بالمفوضية، حيث قدم عرض خاص بتسجيل الناخبين عبر الرسائل النصية القصيرة SMS أوضح فيها كل ما يخص هذه المرحلة بكل تفاصيلها .

الجدير بالذكر، أن أعمال ملتقى الإدارات الانتخابية العربية انطلق بتنظيم مشترك بين الجامعة العربية والأمم المتحدة، بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الجهات المعنية بالانتخابات في الدول العربية وبين المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في هذا المجال.

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