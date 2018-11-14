الشاطر: المؤتمر الجامع وسيلة لتحرير الليبيين

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، إن المؤتمر الجامع وسيلة لتحرير الليبيين من صناعة الاختطاف والاعتقال.

وأضاف الشاطر، الثلاثاء على حسابه الرسمي في تويتر، أن الذين مارسوا اختطاف الأفراد واعتقالهم، تطوروا إلى اختطاف الوطن واعتقاله.

وأكد الشاطر أن الوطن سينتصر بإرادة مواطنيه وستنشقع عنه الغيوم، وأن مؤتمر باليرمو أيد بالاجماع خارطة المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، وبذلك بدأ قطار الوطن يتحرك.

يذكر أن مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة أعلن في إحاطته لمجلس الأمن الدولي أن المؤتمر الوطني الجامع سينعقد بداية العام المقبل.

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