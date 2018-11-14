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اعتداء مسلح على مركز الجراحات في بنغازي

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتدت مجموعة مسلحة على مركز الجراحات التخصصية في بنغازي، وسرقت بعض معداته وأغراض شخصية للعاملين فيه.

وقال المدير العام للمركز يونس البشاري، إن المجموعة المسلحة اعتدت على الأطقم الطبية بغرفة العمليات والعناية، وتهجمت على قسم الإيواء الخاص بالرجال.

ونقل المكتب الإعلامي للمركز عن البشاري قوله إن المُهاجمين قاموا أيضا بإغلاق كافة أبواب الأقسام وهددوا الطاقم الطبي المشرف على العمليات والعناية، ما تسبب في إيقاف العمل داخل المركز.

وأكد البشاري أن الحادثة نتج عنها إصابة ممرضتين و3 موظفين، مبينا أنه تعرض ونائبه الدكتور محمد لاديرع، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات عبدالمنعم الزاوي، ومدير إدارة الشؤون الطبية الدكتور حسام بكار، للاعتداء اللفظي والتهديد.

الجدير بالذكر بأن عدة مستشفيات ومراكز طبية في بنغازي تعرضت لاعتداءات من قبل مجموعات مسلحة ولم يتم اتخاذ أي إجراءات رادعة بحقها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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