شكشك يشيد بأداء ديوان المحاسبة فرع البيضاء

أشاد رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك، بالتقرير الذي أصدره فرع البيضاء لعام 2017، لافتا إلى ضرورة التعاون والتواصل والتنسيق بشكل مستمر، لتحقيق المصلحة العامة وأهداف الديوان.

وبحسب منشور لديوان المحاسبة الليبي، فقد جاء ذلك خلال اجتماع أمس مع أعضاء اللجنة المشكلة من رئيس فرع البيضاء، عمر عبد ربه، والذي رحب شكشك خلاله بالور الذي يقوم به العاملين بالفرع.

يشار إلى أن حضور اللجنة إلى طرابلس جاء امتدادا للمبادرة المشتركة بين رئاستي الديوان والتي كانت أولى نتائجها الإجتماع الأول الذي عقد في مدينة البيضاء أغسطس الماضي، لتوحيد عمل الإدارات الفنية وتحسين العمل الرقابي للديوان.

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