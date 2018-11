الأجهزة الأمنية تؤمن مجمع النيابات والمحاكم في سبها

المتوسط:

قام مكتب حراسة الأهداف الحيوية بتأمين الجلسات والمرافعات بقاعة مجمع النيابات والمحاكم سبها، بعد تكليف الأجهزة الأمنية بتأمين المقار والمؤسسات التابعة لوزارة العدل في مدينة سبها.

وأظهرت عدة صور نشرتها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، رجال أمن يتواجدون على البوابات الداخلية والخارجية في مجمع المحاكم.

وقالت الوزارة إن مكتب حراسة الأهداف الحيوية قام بتأمين المرافعات والجلسات في المجمع دون تسجيل أي خروقات أمنية، مضيفة أن هذه العملية ستستمر طيلة فترة المرافعات.

