المتوسط:

قامت قوة تابعة لمنطقة الكفرة العسكرية الفترة الماضية بمصادرة عدد من الآليات والتي كانت تقوم بتهريب المواد والسلع منها السجائر عبر الحدود الليبية لدول الجوار.

كما صدرت التعليمات من آمر المنطقة العسكرية الكفرة بالقاسم الأبعج وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمنطقة بطلاء هذه الآليات بلون عسكري لتنظم لباقي قوة الآليات المسلحة التابعة للمنطقة العسكرية الكفرة.

The post مصادرة آليات تهرب المواد والسلع عبر الحدود لدول الحوار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية